600 bin lira değerinde! Fatih’te akılalmaz dolandırıcılık...

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada bir işyerinin güvenlik kamerasının şüphelileri görüntülediğini belirledi. Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen iki kişinin dükkan kepengini zorla kaldırarak içeri girdiği görülüyor. Şüphelilerin hırsızlığı yaptıktan sonra kısa sürede kaçtıkları görülüyor.