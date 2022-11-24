600 bin lira değerinde! Fatih’te akılalmaz dolandırıcılık...

Fatih, Mollafenari Mahalllesi, Mesih Mehmet Paşa sokak üzerinde 29 Temmuz Cuma günü meydana gelen olayda, T.Ş.'ye ait dükkana gece yarısından sonra giren hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan gümüş ziynet eşyalarını çalarak kaçtı.
O ANLAR KAMERADA
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada bir işyerinin güvenlik kamerasının şüphelileri görüntülediğini belirledi. Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen iki kişinin dükkan kepengini zorla kaldırarak içeri girdiği görülüyor. Şüphelilerin hırsızlığı yaptıktan sonra kısa sürede kaçtıkları görülüyor.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Ali Ş.(51) 22 Kasım Salı günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.