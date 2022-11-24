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Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:51

600 bin lira değerinde! Fatih'te akılalmaz dolandırıcılık...

İstanbul Fatih'te bir işyerinden 600 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyası çalan şüphelilerden biri yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada bir işyerinin güvenlik kamerasının şüphelileri görüntülediğini belirledi.

DHA
600 bin lira değerinde! Fatih’te akılalmaz dolandırıcılık...

Fatih, Mollafenari Mahalllesi, Mesih Mehmet Paşa sokak üzerinde 29 Temmuz Cuma günü meydana gelen olayda, T.Ş.'ye ait dükkana gece yarısından sonra giren hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan gümüş ziynet eşyalarını çalarak kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada bir işyerinin güvenlik kamerasının şüphelileri görüntülediğini belirledi. Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen iki kişinin dükkan kepengini zorla kaldırarak içeri girdiği görülüyor. Şüphelilerin hırsızlığı yaptıktan sonra kısa sürede kaçtıkları görülüyor.

ÇALINAN ZİYNET EŞYALARININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ BULUNDU

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip ettiği şüphelilerin Mimar Hayrettin Mahallesi, Balipaşa yokuşu Sokak'ta bir adrese girdiğini belirledi. Buraya yapılan baskında iş yerinden çalınan gümüş ziynet eşyalarının büyük bölümü bulundu.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Ali Ş.(51) 22 Kasım Salı günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

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600 bin lira değerinde! Fatih'te akılalmaz dolandırıcılık...
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