600 bin liralık altın çalan hırsız yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir kuyumcuda el çabukluğuyla ziynet eşyası çalan kadın ve işbirlikçisi yakalandı. Güvenlik kameraları, şüphelilerin müşteri gibi davranıp kuyumcunun kısa süreli dalgınlığından faydalanarak 160 bin liralık ziynet eşyasını saniyeler içinde çaldığını ortaya koydu. Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen zanlılar D.A. (28) ve V.A. (39), Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki incelemelerde D.A.'nın çeşitli suçlardan 32, V.A.'nın ise 10 kaydı olduğu belirlendi.