600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Yağma ve Gasp" soruşturması Gaziosmanpaşa İlçesi'nde açıldı. 8 Eylül Perşembe günü saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri olarak giren A.Ö. (26) isimli kadın, 600 bin lira değerindeki altın takımı "Deneme" bahanesiyle boynuna ve bileğine taktı. Aniden iş yeri sahibi Ö.Ö.'ye (27) silah çeken A.Ö. isimli kadın kuyumcudan çıkarak kaçtı. İş yeri sahibi Ö.Ö. hemen şikayetçi oldu. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen kadın soyguncu; olayda kullandığı silah ve çaldığı ziynet eşyaları ile birlikte Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.