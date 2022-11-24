600 bin liralık gümüş çalan hırsız yakalandı

Fatih, Mollafeneri Mahalllesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayda, T.Ş.'ye ait gümüş dükkanına gece yarısından sonra giren hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan gümüş ziynet eşyalarını çalarak kaçtı.
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada bir işyerinin güvenlik kamerasının şüphelileri görüntülediğini belirledi.
Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip ettiği şüphelilerin Mimar Hayrettin Mahallesi, Balipaşa yokuşu Sokak'ta bir adrese girdiğini belirledi. Buraya yapılan baskında iş yerinden çalınan gümüş ziynet eşyalarının büyük bölümü bulundu.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Ali Ş.(51) 22 Kasım Salı günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.