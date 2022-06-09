600 gramlık şampiyon

İstanbul Bahçeşehir'de yaşayan akademisyen Lokman Akbay (39) ile öğretmen Yeliz Akbay'ın (34) sadece 600 gram dünyaya gelen bebekleri Kerim, doğuştan şampiyon oldu, müthiş bir yaşam azmine imza attı. Ailesinin ikinci çocuğu olan Kerim bebek, yenidoğan yoğun bakımda yattığı süre boyunca solunum sıkıntısı, prematüre apsesi, kronik akciğer hastalığı, beyin içi kanama, prematüre retinopatisi, kansızlık, sarılık, enfeksiyon gibi sorunlarla baş etmek zorunda kaldı. Ancak o minicik bedeniyle bu uzun maratonda çok güçlü bir bebek olduğunu kanıtladı ve tüm bu sıkıntıların üstesinden geldi. Kerim bebek 110 gün sonra sapasağlam olarak, bir şampiyona yakışır şekilde 2 kilo ağırlığıyla taburcu oldu. Anne Yeliz Akbay, "Umudumuzu hiç kaybetmediğimiz bebeğimize 'Kerim' adını verdik" dedi. Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Uraş ise "Onun yaşam azmi ve mücadelesiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.