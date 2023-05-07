600 kişilik suç örgütünü bağımlı doktor yakalattı

AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu talimatıyla geçen hafta 2 bin 841 personelin katılımıyla, Ankara merkezli 52 ilde, 598 şüpheliye yönelik düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı. İddialara göre operasyonla sonuçlanan süreci, bir doktora ait TAPE kayıtları başlattı. Geçen yıl Ankara'da görevli bir doktor hakkında, 'uyuşturucu etkisi bulunan ilaçların satışını yaptığına' ilişkin ihbar üzerine dinleme işlemi başlatıldı. Doktorun madde bağımlısı olduğu, yeşil ve kırmızı reçeteyle temin edilen ve uyarıcı etkisi bulunan ilaçlara para karşılığında reçete yazarak satışını yaptığı, aynı zamanda bu ilaçları kendisinin de kullandığı belirlendi. Doktorun TAPE kayıtlarından hareketle, 598 kişilik uyuşturucu ağına ulaşıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında dikkat çeken işlemler saptanınca savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Suç örgütünün tepe yöneticilerinden 30 şüphelinin kripto hesapları dahil tüm mal varlığına el konuldu. Örgütün 662 milyon TL'lik suç geliri olduğu kaydedildi. 2018'de faaliyete başlayan örgüte yönelik 5 yıllık süreçte yapılan operasyonlarda toplamda 21 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.