61 bin 500 ABD doları sahte banknot ele geçirildi

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "İl Emniyet müdürlüğümüze bağlık, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce koordineli olarak yapılan çalışmalarda; Piyasaya sürülmek istenilen 61 bin 500 ABD doları sahte banknot ele geçirilmiştir.

Olay ile ilgili sahte paralar ile yakalanan şüpheli S.Ç.Ç ve S.Ö. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış ve 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." şeklinde ifade edildi.