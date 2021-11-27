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Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:46 Son Güncelleme: 27.11.2021 12:06

61 bin 500 ABD doları sahte banknot ele geçirildi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
61 bin 500 ABD doları sahte banknot ele geçirildi

Adıyaman Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından piyasaya sürülmek üzere olan 61 bin 500 ABD Doları ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "İl Emniyet müdürlüğümüze bağlık, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce koordineli olarak yapılan çalışmalarda; Piyasaya sürülmek istenilen 61 bin 500 ABD doları sahte banknot ele geçirilmiştir.

Olay ile ilgili sahte paralar ile yakalanan şüpheli S.Ç.Ç ve S.Ö. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış ve 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." şeklinde ifade edildi.

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61 bin 500 ABD doları sahte banknot ele geçirildi
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