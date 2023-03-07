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Giriş Tarihi: 8.3.2023

618 çocuk DNA eşleşmesiyle ailelerine kavuştu

Bekir COŞKUN
618 çocuk DNA eşleşmesiyle ailelerine kavuştu
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi'nden Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuklardan 6'sının ailelerine ulaşılmaya çalışılıyor. 0-2 yaş grubu kimliksiz birçok bebek DNA eşleşmesi sonucu ailelerine teslim edilirken, 6 bebeğin aile bilgilerine hâlâ ulaşılamadı. 'Hatay 15', 'Hatay 13', 'Hatay 8' gibi isimlerin verildiği 6 bebeğin tedavilerinin devam ettiğini belirten Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, "Yetişkinlerin yanında çok sayıda çocuğu da tedavi ettik, 664 çocuğumuzu da taburcu ettik. Bunlardan 46'sı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarına teslim edildi. 618 çocuk ise aileleriyle eşleştirildi ve teslim edildi" ifadelerini kullandı.

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618 çocuk DNA eşleşmesiyle ailelerine kavuştu
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