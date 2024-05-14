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Giriş Tarihi: 14.5.2024 10:29

62 ilde 'Kıskaç-15' operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen 'Kıskaç-15' operasyonlarında 544 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DHA
62 ilde ’Kıskaç-15’ operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yerlikaya, 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen 'Kıskaç-15' operasyonlarında 544 şüphelinin yakalandığını açıkladı.


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62 ilde 'Kıskaç-15' operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı
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