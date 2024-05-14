62 ilde ’Kıskaç-15’ operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yerlikaya, 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen 'Kıskaç-15' operasyonlarında 544 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
6️⃣2️⃣ ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen "KISKAÇ-15" operasyonlarında 5️⃣4️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 14, 2024
FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/guEybfJzWP