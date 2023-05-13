Gözaltına alınan K.T.'ye adreslerde barındırdığı kaçak göçmen başına beş bin 740 liradan olmak üzere toplamda 355 bin 880 lira idari para cezası kesildi. K.T. adlı ev sahibi "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.

62 kaçak göçmenle yakalandı… 355 bin lira ceza kesildi | Video