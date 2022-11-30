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Giriş Tarihi: 1.12.2022

62 yaşında avukatlık cübbesini giydi

62 yaşında avukatlık cübbesini giydi
Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yaptığı 25 yıl içinde birçok terör operasyonuna katılan Burhan Özdemir (62), 10 yıl önce emekli oldu. Bir süre Arnavutluk'ta hukuk eğitimi alan Özdemir, daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 4 yıllık eğitimin ardından geçen yıl okulu bitiren Özdemir, Ankara Barosu'nda stajını tamamladı. Özdemir, Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen törenle ruhsatını alıp cübbesini giydi. Törene Özdemir'in avukat eşi Nuran Özdemir ile 9 aylık torunu Karan Güler de katıldı. Özdemir, "Cehalet her zaman ülkeye karanlık, eğitim ise aydınlık getirir. Eşim de avukat. Birlikte adil bir düzen içinde yer alıp, buna katkı sunmak istiyorum"dedi. DHA

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62 yaşında avukatlık cübbesini giydi
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