62 yıldır kayıp babasını arıyor

1963 Yılında Kızıltepe'de vatanı görevini yaptığı sırada terhisine 33 gün kala kaybolan Mehmet Zorbozan'ın oğlu emekli öğretmen 62 yıldır babasından tek haber alamadıklarını söyledi. İkizdere ilçesi Demirkapı köyünde yaşayan 1940 doğumlu olan Babası Mehmet Zorbozan'ın Mardin Kızıltepe de vatanı görevini yaptığını belirten emekli öğretmen Şaban Zorbozan(66), "Babamın terhisine 33 gün kala kayıp haberi geldi, o tarihte 4 yaşındaydım, 3 kardeştik, babamı bir kez görmüştüm, araştırmaya ailem başlayınca öldüğünü söylediler, Babam Askerde öldüyse mezarı nerde" dedi.

"MEZARI YOK"

Babasının mezarını bulmaya çalıştıklarını belirten emekli öğretmen Şaban Zorbozan, "Babam şehit olduysa neden ortada kalan Annem ve bizlere şehit maaşı bağlanmadı, bu bizim kafamızı kurcaladı. Siirt'te 1982 yılında öğretmenlik yaparken Diyarbakır'a gittim ve orada askeriyeye dilekçe vererek babamın akıbetini öğrenmek istedim, ne dilekçemi aldılar ne de beni muhatap aldılar" dedi.

"SADECE ÖLDÜ DENİLDİ"

Emekli öğretmen Şaban Zorbozan, "Tezkeresine 33 gün kala babam nasıl öldü, hastalığı neydi, Mezarı nerede en azından öldüyse mezarını bize söylesinler, 62 yıldır Baba hasreti çekiyoruz, Annem tüm uğraşlara rağmen bilgi alamadı ve her zaman içinde bir acı kaldı ve rahmetli oldu. Tek isteğimiz babam vatanı görevini yaptığı sırada öldüyse mezarını bize göstersinler" dedi.