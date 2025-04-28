6.2’lik depremde kolonlar patladı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde Küçükçekmece'de bulunan 6 katlı binanın kolonları hasar aldı. Depremde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki derneğin kolonları hasar aldı. Patlayan kolonların içinde yer alan demirlerin el ile parçalanması ve betonun içinden çıkan midye kabukları görenleri hayrete düşürdü.

İNSANLAR ENDİŞELİ

Kolon demirlerinin fosil haline geldiğini söyleyen Dernek Başkanı Serhat Çelik, "Yetkililer gelip analiz yaptılar. Henüz bir şey söylemediler. Biz dernek yöneticisiyiz, üyelerimizi buraya sokmuyoruz. Burası bodrum kat, üst katlarda 14 tane daire var. Buranın tahliye edilmesi lazım. Bütün daireler dolu. İnsanlar endişeli. Demir fosilleşmiş. Beton olayı yok. Toprak bile böyle değil. İçindeki kolon tamamen gitmiş. Çamaşır teli daha sağlam. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz" dedi. İHA