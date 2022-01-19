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Giriş Tarihi: 19.1.2022 10:14 Son Güncelleme: 19.1.2022 10:33

63 avcıya, 109 bin 355 TL ceza uygulandı

ABBAS ÇAKAR
63 avcıya, 109 bin 355 TL ceza uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan illerde gerçekleştirilen denetimlerde, 690 avcı denetlendi. Bu avcılardan 63’ü hakkında yasa dışı avlanmak ve avlanması yasak olan hayvanları avlamaktan toplamda 109 bin 355 TL ceza uygulandı.

Doğal yaşamı korumak ve yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, yurt genelinde aralıksız olarak denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu denetimler kapsamında, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinin bağlı bulunduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, son 1 haftada 690 avcıyı denetledi. Yapılan denetimlerde kurallara aykırı olarak avlanan 63 avcıya 99 bin 695 idari para cezası, 9 bin 660 TL tazminat cezası olmak üzere 109 bin 355 TL para cezası uygulandı

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63 avcıya, 109 bin 355 TL ceza uygulandı
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