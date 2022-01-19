63 avcıya, 109 bin 355 TL ceza uygulandı

Doğal yaşamı korumak ve yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, yurt genelinde aralıksız olarak denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu denetimler kapsamında, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinin bağlı bulunduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, son 1 haftada 690 avcıyı denetledi. Yapılan denetimlerde kurallara aykırı olarak avlanan 63 avcıya 99 bin 695 idari para cezası, 9 bin 660 TL tazminat cezası olmak üzere 109 bin 355 TL para cezası uygulandı