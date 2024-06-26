63 yaşında 8 üniversite bitirdi

Hatay'da 8. üniversitesinden mezun olan 63 yaşındaki İsmail Güzelmansur, 35 yıldır süren üniversite eğitiminde 8. diplomasını bölüm birincisi olarak almayı başardı.Asrın deprem felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Mezuniyet töreninde en dikkat çeken de Adalet bölümünü birincilikle bitiren İsmail Güzelmansur oldu. İlerleyen yaşına rağmen okuma azminden vazgeçmeyen İsmail amca, kendinden 40 yaş küçük olan sınıf arkadaşlarıyla birlikte diploma almanın heyecanını yaşadı. 8. kez üniversite diploması almaya hak kazanan Güzelmansur, üstün başarı belgesini 1.5 yaşındaki ikiz evlatları Yusuf ve Hasan ile eşi Semira'yla birlikte aldı.35 yıldır üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren ve okuduğu bölümleri sıralayan İsmail Güzelmansur, "Antakya Meslek Yüksekokulu öğrencisiydim, bugün mezun oldum. Bölüm birincisiyim, okul ikincisiyim. 8. üniversite diplomamı aldım bugün, 63 yaşındayım... Ben ilk üniversitemi bitirdiğimden beri hep öğrenci olmuşumdur. Hiçbir zaman eğitimime ara vermedim. Hem iş hayatım hem de eğitim hayatım beraber devam etmiştir. Duyanlar okuma azmime şaşırıyorlar. 8. diplomamı çocuklarımla beraber aldım. Onların hatırasına ithaf ediyorum, çocuklarım 1.5 yaşındalar ve ikizler.