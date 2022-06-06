63 yaşındaki kadını elini kolunu bağlayıp boğmuşlardı! Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Beyoğlu Taksim'de yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, yaklaşık 1 yıl önce de Taksim Fırın Sokak'taki daireyi kiralayarak burada kalmaya başladı. Bir süre burada sorunsuz şekilde yaşayan Aysel Bozkurt, dün gece yarısı evinden çıkarak Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir otelin önünde beklemeye başladı. Kadını o esnada gören arkadaşı Serap B., selam verip kısa süre sohbet ettikten sonra yaşadığı eve gitti. O andan sonra iddiaya göre Mehmet S., arkadaşları Eyüp K. (19)ve K. K. ile birlikte Aysel Bozkurt'un evine gitti. S. ve arkadaşları burada önceden yaptıkları cinayet planını devreye sokarak önce kadını boğarak öldürdü. Şahıslar ardından ellerini ve ayaklarını arkadan bağladıktan sonra kadının cep telefonunu da alıp dışarı çıktı.

ELİNİ AĞAINI BAĞLADIKTAN SONRA BOĞMUŞLAR

Olaydan sonra öğle saatlerinde Bozkurt'a ulaşamayan arkadaşı Beren B., aynı binada yaşadığı Nevzat Ş. ve Atabey Nedim A. ile birlikte evine girdi. Kadının yerde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yatar halde gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

CEP TELEFONUNU ALIP KAÇMIŞ

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kadının cep telefonunun çalındığını fark edilince arkadaşlarının ifadesine başvuruldu. Feriköy Stadyumu çevresinde yürüyen bir şahsın tedirgin hareketler sergilediğini gördü. Şahsı durduran polis ekipleri, yaptığı üst aramasında iki adet cep telefonu olduğunu gördü. Yapılan inceleme sonucunda telefonlardan birinin öldürülmüş halde bulunan Aysel Bozkurt'a ait olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mehmet S., cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi. Şüpheli, Eyüp K. ve yaşı küçük K. K. ile planladığını söyledi. Şüpheli Mehmet S.'yi teslim alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer iki şüpheliyi de yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BENİ GASP ETTİLER BOĞDUM"

Şüphelilerden Mehmet S.'nin ifadesinde; "Bir süre önce bir ilişki yaşadık ben evdeyken onunla birlikte iki adam beni gasp edip 2 bin lira paramı aldılar bende bir hafta sonra iki arkadaşımla gidip olayı gerçekleştirdim dediği öne sürüldü.