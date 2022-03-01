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Giriş Tarihi: 1.3.2022

64 bin 275 yeni vaka, 213 vefat

ANKARA
64 bin 275 yeni vaka, 213 vefat
Türkiye'de dün test yapılan 410 bin 435 kişiden 64 bin 275'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 213 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 76 bin 832 oldu. İkinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.08, birinci doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 9,93 olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı da 145 milyon 631 bin 632 doza yükseldi. İki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tablo için "İyi haber; Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı; salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız" dedi.

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64 bin 275 yeni vaka, 213 vefat
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