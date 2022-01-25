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Giriş Tarihi: 25.1.2022 10:22 Son Güncelleme: 25.1.2022 10:27

64 operasyonda, 14 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
64 operasyonda, 14 kişi tutuklandı

Kocaeli genelinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 64 farklı operasyon ve çalışmada, 104 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 14’nün tutuklandığı öğrenildi.

Kocaeli Valiliği, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son bir haftada Kocaeli genelinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlara ait rakamları açıkladı. Yapılan açıklamada 17 Ocak ile 23 Ocak 2022 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma tarafından 64 farklı operasyon ve çalışma gerçekleştirildiği, bu çalışmalarda 104 kişinin gözaltına alındığı ve 14'nün tutuklandığı belirtildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, düzenlenen 59 olayda, 97 kişinin gözaltına alındığı bu kişilerden 76'sının ifadeleri sonrası serbest kaldığı, 5'ninde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenilirken, 13 kişinin tutuklandığı ve işlemleri devam eden 3 kişinin ise adli mercilere sevk edileceği ifade edildi. Ayrıca emniyetin gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda 131 gram esrar, 1 kilo 546 gram bonzai, 139 gram metamfetamin, 49 gram skunk, 1 ecstasy, 3 sentetik hap, 5 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 135 TL para ele geçirildi.

JANDARMA'DAN 5 AYRI ÇALIŞMA

Öte yandan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı çalışmada 7 kişinin gözaltına alındığı ve bu şüphelilerden 1 kişinin tutuklandığı öğrenilirken, operasyon ve çalışmalarda 19 gram esrar, 231 gram metamfetamin, 76 gram bonzai, 15 sentetik hap ve 1 sentetik ecza ele geçirildiği açıklandı.

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64 operasyonda, 14 kişi tutuklandı
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