64 yıl sonra evlerine geri döndü… 61.9 milyon dolar değere sahip eserler yurduna döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi eserlerin 1960 yılında Türkiye'den kaçırıldığını söyledi. Eserlerin dönüşü, karşılıklı işbirliği sayesinde mümkün olduğunu da belirten Ersoy, "İadesi sağlanan eserler arasında, anıtsal bronz imparator heykeli, gerçek boyutlu heykellere ait bronz baş ve vücut parçaları, figürün ve idoller, Frigya tipi miğferler, pişmiş toprak kaplar yer alıyor. ABD'den iadesi sağlanan 41 eserin dışında Manhattan Bölge Savcılığı ile sürdürülen başarılı çalışmaların uluslararası basına yansımasıyla, Christie's Müzayede Evi tarafınca 2011 yılında gerçekleştirilen müzayedede bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak İngiltere'de muhafaza edilen Boubon Antik Kenti kökenli bronz imparator heykeli de eserin yasadışı kökeninden haberdar olan koleksiyoner tarafından iyi niyet çerçevesinde ülkemize gönüllü olarak iade edildi. 42 eser için Antalya Müzesi'nde açılış töreni düzenliyoruz" dedi.

HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve zamanında yasa dışı yollarla pazar ülkelere götürülmüş olan eserlerin iadesiyle ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Eserler arasında 22 adet Kiliya tipi idol başı yer aldığın dikkat çeken Ersoy, "Bu idoller Kalkolitik Dönem'e tarihlenmekte olup yaklaşık 7000 yıllıktır. Aynı zamanda Batı Anadolu'daki Kalkolitik dönem kültürünü anlama çabalarımız açısından da oldukça önemli veriler sağlayan eserlerdir. Kiliya tipi idollerin zarar görmemiş halde olanlarının oldukça nadir bulunduğunu ve bu eserlerden bütün halde iki tanesinin iadesini 2021 ve 2023 yıllarında sağlamış olduğumuzu da hatırlatmak isterim" diye konuştu.

20. YÜZYILIN DEHALARI ARASINDA

Bakan Ersoy konuşmasına şöyle devam etti: "Kiliya idolleri 20.yy'ın sanat dehaları arasında sayılan Constantine Brancusi, Amedeo Modigliani ve Henry Moore gibi isimlerin yontu ve tablolarına ilham vererek 7000 yıl öncesinden günümüz çağdaş sanatına etki etmişlerdir. Bu da sahip olduğumuz kültürel mirasın dünya sanat hayatındaki yansımalarını anlamamız açısından çok özel bir örnektir. İadesini sağladığımız eserler arasında ayrıca M.Ö. 7 ve 6. yüzyıla tarihlenen yaban keçisi stilinde yapılan pişmiş toprak vazo, M.Ö. 6. yüzyıla ait Kybele başı ve kadın büstü, M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına ait siyah figürlü vazo, M.S. 2. yüzyıla tarihlenen Minerva büstü, Gümüş Kybele Heykelciği ve Frig başlığı biçimli bronz miğferler bulunmaktadır." dedi.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Eserlerin Türkiye için oldukça önemli olan bir alandan çıkarıldığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "Bundan 60 yıl kadar önce Türkiye'de bulunan Boubon Antik Kenti'nin yağmalanması sonucunda anıtsal boyutlarda pek çok bronz heykel, en az bir mermer heykel ve bronz heykel parçaları çalınmıştır. Yasadışı yollarla elde edilen bu eserlerin yine yasadışı bir organizasyonla ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiği, burada çeşitli müze ve koleksiyonlara satıldığı anlaşılmaktadır. Boubon Antik Kenti'nde gerçekleştirilen bu kaçakçılık olaylarına ilişkin açılan ve uzun zamandır süren soruşturma kapsamında New York Metropolitan Müzesinde sergilenen Olgun Caracalla Başı, Fordham Müzesinde sergilenen Genç Caracalla başı, Worcester Müzesinde sergilenen kadın başı, Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenen sakallı erkek maskı ile diğer Boubon heykellerine ait parçaların da ülkemize iadesinden ayrı bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi. "İngiltere'deki koleksiyonunda yer alan söz konusu eserin yasadışı kökeninden haberdar oluyor" dedi.

İNGİLTERE'DEN İADESİNİ SAĞLADIK

Kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'den iadesini olan 41 eserin dışında yine Boubon Antik Kentine ait olduğunu tespit edilen ve İngiltere'den iadesini sağlanılan bir imparator heykeli söyledi. Eserin 2011 yılında Amerika'da, Christie's Müzayede Evinde satışa çıkarılan heykel bir koleksiyoncu tarafından satın aldığın da açıklayan Ersoy, " Ancak son yıllarda Manhattan Bölge Savcılığı ile sürdürülen çalışmaların uluslararası basına yansımasıyla bu şahıs, İngiltere'deki koleksiyonunda yer alan söz konusu eserin yasadışı kökeninden haberdar oluyor. O andan itibaren de hiçbir hukuki baskı olmadan eserin ülkemize iadesini kabul ediyor. Onun gösterdiği bu hassasiyetin ve işbirlikçi yaklaşımın sorumluluk sahibi bütün koleksiyonerlere, suça ortak olmamak noktasında örnek teşkil etmesini ve yanlışa dur demek konusunda ilham olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

İŞBİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh de Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğine dikkati çekti. Eadeh, "Eski çağlardan günümüze kadar gelen bu güzel mirası ziyaret etme fırsatı bulmuş olduk. İkili anlaşmalar sayesinde bu güzel işbirliğinin sürekli devam edeceğini düşünüyorum. ABD'nin büyükelçiliği çok güzel yatırımlar yaptı. Geçmişin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusu sadece Türkiye'nin değil tüm dünya için önemli. Eserlerin toplam değeri 61.9 milyon dolar" diye konuştu.