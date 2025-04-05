648 kişinin zehirlendiği dönerci mühürlendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede tavuk döner tüketen vatandaşlar hastanelere akın etti. Geçtiğimiz salı gününden bu yana gıda zehirlenmesi şüphesiyle 648 kişi hastaneye başvururken, yapılan laboratuvar analizlerinde tavuk dönerde halk sağlığını tehdit edecek düzeyde mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildi. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilgili işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü suç duyurusunda bulunurken, Körfez Belediyesi tarafından işletme mühürlendi. İşletme yetkilileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehirlenen 648 kişiden 646'sı taburcu edildi, 2 hastanın tedavisi sürüyor. Bayramın ikinci günü arkadaşlarıyla birlikte tavuk döner yediğini söyleyen Yasin Aydın, "2 gün boyunca zehirlenme olayı yaşandı. 3 hastane de doldu. Arkadaşımın kız arkadaşı yoğun bakıma kaldırıldı" dedi.