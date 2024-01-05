65 ülke arasında ‘İzmir Ekonomi’ gururu Genç modacı ‘İtalya’daki finale kaldı

Belçika'nın Anvers şehrinde bulunan ve 361 yıllık tarihiyle dikkat çeken Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde yüksek lisans yaparak eğitim yolculuğunu sürdüren Serbest, "Böylesine değerli, saygın bir yarışmada finale kalmak gurur verici. Tasarımlarıma jürinin ilgisini çekeceğime inanıyordum. Öyle de oldu. Çok titiz davranarak, acele etmeden hazırladığım bir koleksiyondu. Yarışmada birincilik, ikincilik gibi sıralama yok. Farklı isimlerde birçok ödül var. Ben, en üst derece olan 'Arcademy Award' ödülünü almak hedefiyle İtalya'da olacağım. Hazırladığım koleksiyon içinden seçilen tasarımlar, aynı zamanda ITS'nin müzesinde sergilenecek ve böylece arşivde de daimi yerini alacak. Moda, benim için bambaşka bir tutku, asla sonu gelmeyecek bir heyecan. Her çalışmamda, her projemde bunu hissediyorum. Eğitim aldığım, çok emek verdiğim bu alanda kendimi daha da ilerletmek, başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.

KENDİME GÜVENİYORUM

Serbest, sözlerini şöyle sürdürdü: "2020 yılında mezun olduktan sonra akademik olarak biraz daha ilerlemem gerektiğini düşünerek yurt dışında yüksek lisans yapmaya karar verdim. Pandemi nedeniyle çok zorlukları olan, belirsiz bir dönemdi. Neyse ki o günleri atlattık ve yurt dışında eğitim alma imkanını yakaladım. Gelişen teknoloji, yeni trendler ve ihtiyaçlarla birlikte moda alanında da hızlı bir değişim mevcut. Bu sürece hızlıca uyum sağlayacağıma ve fark yaratan çalışmalara imza atacağıma inanıyor, kendime güveniyorum. Bana destek olan, bana sundukları imkânlar ve verdikleri eğitimle bugünlere gelmemi sağlayan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."