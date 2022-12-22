"Yaşlılık maaşı 2023 yılın da ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı için sorgulamalar sabah saatleri itibarıyla başladı. 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 1684 lira olarak ödeniyor. Bilindiği üzere; 65 yaşını dolduran SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur gelir ve aylık hakkından yararlanmayan SGK prim ödemesi yapmayan, muhtaçlık sınırından az geliri olanlara yaşlılık maaşı ödeniyor. Peki; 65 yaş aylığı ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Yaşlılık maaşı yeni 65 yaş aylığı zam oranı açıklandı mı?
YAŞLILIK MAAŞI 2023 YILINDA NE KADAR OLACAK?
65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 1684 lira olarak ödeniyor.
YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLMEKTEDİR?
65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.