Haberler Yaşam Haberleri 65 yaş üstündekilerin yanında maske takmaya devam edin
Giriş Tarihi: 6.3.2022

65 yaş üstündekilerin yanında maske takmaya devam edin

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
65 yaş üstündekilerin yanında maske takmaya devam edin
2 yılın sonunda geldiğimiz süreçte pandeminin hızının azalmasıyla birlikte bazı tedbirleri azaltma yoluna girildi. Peki, özellikle maske kullanım zorunluluğu kalktığında enfeksiyonlar açısından en kırılgan grup olan yaşlılarımızı nasıl koruyabiliriz? Darülaceze Başkanlığı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gültekin Tırtır, "Şimdi 65 yaş üzerini korumanın zamanı" diyerek salgında gelinen noktayı değerlendirdi:
Maske zorunluluğu kalktıktan sonra da yaşlılarımızın toplu ortamlarda maske kullanımına devam etmesi, ileri yaştaki bireyler için alınacak en önemli tedbirlerden biri. Ayrıca yaşlıların yanına giden kişilerin de onları korumak için maskelerini takmaları çok çok önemli.
Kapalı ve kalabalık ortamlarda sadece ihtiyaç durumlarında ve gerektiği kadar kalmak, sosyal mesafeyi korumak ve el hijyenine özen göstermek, halen dikkat etmemiz gereken tedbirler arasında.
Yaşlılarımızın pandemi döneminde hissettikleri yalnızlığın, uyku kalitelerinde azalmaya, fiziksel aktivite azalmasına, hastalık ve ölüm oranlarını artırdığına, depresyona, stres, öfke sorunları ve buna bağlı davranış sorunlarına, iletişim güçlüklerine sebep olduğunu gördük.
Yaşlılarımıza stres yönetimini öğretmek gerekiyor. Nefes egzersizleri, aromaterapi, doğada yürüyüş, masaj, uyumlu sosyal ilişkiler, güneşlenmek, uyku düzenine dikkat etmek, yardımlaşma, dua, meditasyon yapılabilecekler arasında. Kronik hastalığı olan yaşlılarımızın ilaçlarını düzenli almalarını, pandemi nedeniyle erteledikleri kontrolleri varsa kontrollerine gitmelerini fakat gereksiz ve kontrolsüz ilaç kullanımı konusunda dikkatli olmalarını öneririm.

AÇIK HAVADA YÜRÜYÜŞ
Açık havada yapılan basit yürüyüş ve egzersizlerin bile hem ruh, hem beden sağlığı üzerine etkisi muhteşemdir. Fakat yaşlılarımız kendilerini zorlayacak riskli aktiviteler konusunda dikkatli olmalı, yürüyüş yaparken diz sağlığı için uygun ayakkabılar ve yürüyüş yolları tercih etmeli, düşmeye bağlı kırık konusunda farkındalıklarını artırmalıdırlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiy'den flaş çağrı: Saldırıya geçin!
SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Son dakika: Ukrayna Gizli Servisi müzakere heyeti üyesini öldürdü...
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: 14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan ile görüşecek
İlber Ortaylı'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez
0 Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri Nelerdir? 0 Rh Pozitif Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi Nasıl Olmalıdır?
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: "Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez"
Son dakika: ABD’den ikiyüzlü karar! Lobici Rus işadamı Alişer Usmanov’u muaf tuttular!
ARKADAŞINA GÖNDER
65 yaş üstündekilerin yanında maske takmaya devam edin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA