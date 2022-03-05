65 yaş üstündekilerin yanında maske takmaya devam edin

2 yılın sonunda geldiğimiz süreçte pandeminin hızının azalmasıyla birlikte bazı tedbirleri azaltma yoluna girildi. Peki, özellikle maske kullanım zorunluluğu kalktığında enfeksiyonlar açısından en kırılgan grup olan yaşlılarımızı nasıl koruyabiliriz? Darülaceze Başkanlığı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gültekin Tırtır, "Şimdi 65 yaş üzerini korumanın zamanı" diyerek salgında gelinen noktayı değerlendirdi:
Maske zorunluluğu kalktıktan sonra da yaşlılarımızın toplu ortamlarda maske kullanımına devam etmesi, ileri yaştaki bireyler için alınacak en önemli tedbirlerden biri. Ayrıca yaşlıların yanına giden kişilerin de onları korumak için maskelerini takmaları çok çok önemli.
Kapalı ve kalabalık ortamlarda sadece ihtiyaç durumlarında ve gerektiği kadar kalmak, sosyal mesafeyi korumak ve el hijyenine özen göstermek, halen dikkat etmemiz gereken tedbirler arasında.
Yaşlılarımızın pandemi döneminde hissettikleri yalnızlığın, uyku kalitelerinde azalmaya, fiziksel aktivite azalmasına, hastalık ve ölüm oranlarını artırdığına, depresyona, stres, öfke sorunları ve buna bağlı davranış sorunlarına, iletişim güçlüklerine sebep olduğunu gördük.
Yaşlılarımıza stres yönetimini öğretmek gerekiyor. Nefes egzersizleri, aromaterapi, doğada yürüyüş, masaj, uyumlu sosyal ilişkiler, güneşlenmek, uyku düzenine dikkat etmek, yardımlaşma, dua, meditasyon yapılabilecekler arasında. Kronik hastalığı olan yaşlılarımızın ilaçlarını düzenli almalarını, pandemi nedeniyle erteledikleri kontrolleri varsa kontrollerine gitmelerini fakat gereksiz ve kontrolsüz ilaç kullanımı konusunda dikkatli olmalarını öneririm.
AÇIK HAVADA YÜRÜYÜŞ
Açık havada yapılan basit yürüyüş ve egzersizlerin bile hem ruh, hem beden sağlığı üzerine etkisi muhteşemdir. Fakat yaşlılarımız kendilerini zorlayacak riskli aktiviteler konusunda dikkatli olmalı, yürüyüş yaparken diz sağlığı için uygun ayakkabılar ve yürüyüş yolları tercih etmeli, düşmeye bağlı kırık konusunda farkındalıklarını artırmalıdırlar.