Haberler Yaşam Haberleri 650 TL için katledildi
Giriş Tarihi: 16.2.2025

650 TL için katledildi

650 TL için katledildi
Bursa'da 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, 650 lira alacağını istediği arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Ayaz ile arkadaşı Derviş Ö. dün saat 11.00 sıralarında Mudanya Yıldıztepe mevkiine geldi. Ayaz, 650 lira alacağını isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Tabancasını çeken Derviş Ö., arkadaşını başından vurdu. Ardından da Ayaz'ı aracıyla birlikte uçurumdan attı. Derviş Ö. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri Ayaz'ın cesedine ulaştı. Polis, Derviş Ö.'yü yaklaşık 2 saat sonra Nilüfer ilçesinde yakaladı. İHA
ARKADAŞINA GÖNDER
650 TL için katledildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA