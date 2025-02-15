650 TL için katledildi

Bursa'da 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, 650 lira alacağını istediği arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Ayaz ile arkadaşı Derviş Ö. dün saat 11.00 sıralarında Mudanya Yıldıztepe mevkiine geldi. Ayaz, 650 lira alacağını isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Tabancasını çeken Derviş Ö., arkadaşını başından vurdu. Ardından da Ayaz'ı aracıyla birlikte uçurumdan attı. Derviş Ö. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri Ayaz'ın cesedine ulaştı. Polis, Derviş Ö.'yü yaklaşık 2 saat sonra Nilüfer ilçesinde yakaladı. İHA