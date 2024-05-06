650 ücretsiz havuz gençleri bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018'de hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ile bugüne kadar 9 milyona yakın genç yüzme öğrendi. Yurdun dört bir yanında yapılan yüzme havuzlarının toplam sayısı ise 650'yi aştı. 7 yaş ve üzeri herkese ücretsiz yüzme öğrenme fırsatı sunan proje kapsamında bu yıl sonuna kadar sayının 10 milyona ulaşması bekleniyor. Projeyle öncelikle spor kültürünü erken yaşta oluşturmayı hedefleyen bakanlık, bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğrencilerini eğitimlere çekmek için teşvik edici işbirliklerine gidiyor. Öğrenciler, havuzlarda haftanın 4 günü uzman personel eşliğinde yüzme öğreniyor. 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara açık olan projenin önümüzdeki yaz yoğun ilgi görmesi bekleniyor.Projenin altyapısını desteklemek için uzun süredir büyük bir atılım içerisinde olan bakanlık, bu kapsamda 400'den fazla çelik konstrüksiyon yüzme havuzunu da 81 ile kazandırdı. Yıllardır süren çalışmalar ile yetenekli sporcuların keşfedilmesine ve milli takımlara kazandırılmasına da imkân sağlandı. Bakanlık tarafından olimpik havuzlarda aylık ödeme yapılan sporcu sayısı 8 bini aştı. Projeden faydalanmak isteyen adaylar, bölge bölge değişiklik gösteren başvuru ve eğitim tarihleri konusunda gençlik ve spor il müdürlüklerine müracaat edebiliyor.