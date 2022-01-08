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Giriş Tarihi: 9.1.2022

66 bin 237 yeni vaka, 141 vefat

ANKARA
66 bin 237 yeni vaka, 141 vefat
Türkiye'de dün 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı. 141 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 34 bin 592 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinde hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun" dedi. Sağlıkta şiddet olaylarına da dikkati çeken Koca, "Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz. Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın" ifadelerini kullandı.

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66 bin 237 yeni vaka, 141 vefat
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