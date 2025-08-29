66 yıldır halıları ilmek ilmek işliyor! Ünü sınırları aşan Bünyan Halısı Kayserili kadınlara geçim kapısı oluyor

Ünü ülke sınırlarını aşan Kayseri'nin Bünyan halıları, ev kadınlarının geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Yaklaşık bir asırlık geleneği sürdüren ev kadınlarının evlerinde dokudukları halılar, hem iç pazarda hem de dünyanın birçok ülkesinde satılıyor.

AYDA 1 HALI ÜRETİLİYOR

Santimetre karesinde 25 düğüm bulunan, zarif desenleri, kaliteli ipliği ve birbirlerine uyum sağlayan desenleri ile göz dolduran Bünyan Halısı, ilçe kadınlarına gelir kapısı oluyor. Hem ilçede hem de kırsal mahallelerde neredeyse her evde bulunan halı tezgahlarında ayda bir halı üretiliyor.

66 YILDIR HALI DOKUYOR

Bünyan İlçesi'nin Güllüce Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Zühre Odabaşı, 7 yaşında oturduğu halı tezgahından 66 yaşında olmasına rağmen kalkmadığını söyledi. Halı tezgahında 3 kadının çalıştığını belirten Zühre Odabaşı; "Halı dokuması zahmetli ama zevkli bir iş. Bir halıyı üç kadın dokuyoruz. 20-30 günde bir halı dokunup bitiyor. Halı tüccarlarına biz bu halıları satıyoruz. Her kadına ayda bir miktar par kalıyor. Buda aile ekonomimize katkı sağlıyor. Dokuduğumuz halılar hem iç pazarda hem de dış pazarda satılıyor. Özellikle turistler Bünyan halısına yoğun ilgi gösteriyor. Ben 66 yıldır halı dokuyorum, dokumaya da devam edeceğim" diye konuştu.

AİLE EKONOMİMİZE KATKI SAĞLIYOR

Mahalle kadınlarından İlknur Ejder ise, halı dokuyarak kazandığı parayla aile ekonomisine katkı sağladığını belirterek; "Benim 3 çocuğum var. Ayda halının büyüklüğüne göre para kazanıyoruz. Ben 30 yıldır halı dokumacılığı işi yapıyorum. Yaz, kış fark etmeden bu işi yapıyoruz. 3 kişi dokursak 25 günde bitiyor. Tek yastık olarak dokursam 15 günde kesimini yaparım. Kış zamanlarında küçük halı dokurken, yazları da büyük halı dokumacılığı yapıyoruz. Eşim inşaat işçisi, halı dokuyup eşime de destek oluyorum. Verilen modele göre halımızı dokuyup halıcılara satıyoruz. Onlarda turistlere ve sipariş verenlere bu ürünleri gönderiyor" dedi.