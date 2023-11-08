67 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmişhapis cezasıbulunan firari 67hükümlü yakalandı.İstanbul Asayiş ŞubeMüdürlüğü ArananŞahıslar BüroAmirliği ekipleri,aranan kişilerinyakalanmasınayönelik 30 Ekim-6 Kasım tarihleriarasında kentgenelinde çalışmayürüttü. Çalışmakapsamında,çeşitli suçlardankaydı olan ve hakkındakesinleşmiş 55 yıl hapiscezası bulunan E.Ü., 18 yıl 6ay hapis cezası bulunan E.K.ile 13 yıl hapiscezası bulunanM.D.'nin de aralarındaolduğu67 hükümlüyakalandı.Hükümlüler, gerekli işlemlerininyapılması için yakalandıklarıbölgelerin polis merkezlerineteslim edildi.