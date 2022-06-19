Haberler Yaşam Haberleri 67 milyon liralık vurgunda FETÖ ile korkuttular
Giriş Tarihi: 19.6.2022

67 milyon liralık vurgunda FETÖ ile korkuttular

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
67 milyon liralık vurgunda FETÖ ile korkuttular

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 2 kişiden 67 milyon liralık vurgun yapan çetenin, mağdurları “FETÖ mallarınıza el koyacak” diye kandırdığı belirlendi. Gözaltına alınan 36 kişiden 14’ü tutuklandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Büro Amirliği, "Şişli'de bir kadın dolandırılıyor. Şu ana kadar 50 milyon lirasını aldılar" şeklindeki ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı. Ekipler, ihracat ile uğraşan Nevra K.'nın kendisini polis ve savcı olarak arayan dolandırıcılara inandığı ve toplamda 50 milyon liralık bir ödeme yaptığını tespit etti.



FETÖ İLE KORKUTTULAR
Kısa bir süre önce anne ve babasını kaybettiği öğrenilen Nevra K.'yla ilk önce geçtiğimiz ekimde savcı olarak arayarak tanışan şüphelilerin onu kısa sürede bir terör operasyonu içinde olduğuna inandırdıkları öğrenildi. "FETÖ sizin mallarınıza el koyacak. Onları satın bize verin, Merkez Bankası'na yatıracağız. Operasyon bitince alacaksınız" sözlerine inanan Nevra K.'nın her gün sözde savcı ve polislerle konuştuğu belirlendi. Şüphelilerin bazı geceler Nevra K.'ya telefonunu açık bırakarak uyumasını sağladıkları öğrenildi. Bu gelişme üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke elemanlarının kimlikleri ve oturdukları adresler tespit edildi.
Şüphelilerin çaldıkları paralarla aldıkları hepsi lüks olan 52 otomobil, 24 tarla, Antalya'da 8 milyon lira değerinde bir ev ile bir benzin istasyonu ve lüks bir kuaför salonu aldıkları belirlendi. Çetenin kadınların üzerine yaptıkları bu mallara savcılık tarafından operasyondan bir gün önce "Satılamaz" kaydı konuldu.



14 KİŞİ TUTUKLANDI
Toplam'da 40 ekibin katılımıyla Şanlıurfa merkezli 9 ilde yapılan operasyon eş zamanlı olarak başladı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan ve 43 hedefin bulunduğu operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Nevra K. kendisinden para alan 8 kişiyi teşhis etti. Zanlıların benzer yöntemle 1 milyon dolarını aldığı mühendis Ceren A.'nın ise 5 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 12 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TYT soruları ve cevapları 2022: TYT soruları 2022 yayınlandı mı, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? ÖSYM ile Matematik, Türkçe, Coğrafya soru cevap!
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
SON DAKİKA Asgari ücret zammı için formül belli oldu! 2022 temmuzda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacağı açıklandı! 2022 Ödemeler ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal paylaşım: Sosyal medyadan tepki yağdı! "Bunlar bu ülkeye düşman"
ARKADAŞINA GÖNDER
67 milyon liralık vurgunda FETÖ ile korkuttular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA