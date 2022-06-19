67 milyon liralık vurgunda FETÖ ile korkuttular

İstanbul'da Dolandırıcılık Büro Amirliği, "Şişli'de bir kadın dolandırılıyor. Şu ana kadar 50 milyon lirasını aldılar" şeklindeki ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı. Ekipler, ihracat ile uğraşan Nevra K.'nın kendisini polis ve savcı olarak arayan dolandırıcılara inandığı ve toplamda 50 milyon liralık bir ödeme yaptığını tespit etti.Kısa bir süre önce anne ve babasını kaybettiği öğrenilen Nevra K.'yla ilk önce geçtiğimiz ekimde savcı olarak arayarak tanışan şüphelilerin onu kısa sürede bir terör operasyonu içinde olduğuna inandırdıkları öğrenildi. "FETÖ sizin mallarınıza el koyacak. Onları satın bize verin, Merkez Bankası'na yatıracağız. Operasyon bitince alacaksınız" sözlerine inanan Nevra K.'nın her gün sözde savcı ve polislerle konuştuğu belirlendi. Şüphelilerin bazı geceler Nevra K.'ya telefonunu açık bırakarak uyumasını sağladıkları öğrenildi. Bu gelişme üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke elemanlarının kimlikleri ve oturdukları adresler tespit edildi.Şüphelilerin çaldıkları paralarla aldıkları hepsi lüks olan 52 otomobil, 24 tarla, Antalya'da 8 milyon lira değerinde bir ev ile bir benzin istasyonu ve lüks bir kuaför salonu aldıkları belirlendi. Çetenin kadınların üzerine yaptıkları bu mallara savcılık tarafından operasyondan bir gün önce "Satılamaz" kaydı konuldu.Toplam'da 40 ekibin katılımıyla Şanlıurfa merkezli 9 ilde yapılan operasyon eş zamanlı olarak başladı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan ve 43 hedefin bulunduğu operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Nevra K. kendisinden para alan 8 kişiyi teşhis etti. Zanlıların benzer yöntemle 1 milyon dolarını aldığı mühendis Ceren A.'nın ise 5 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 12 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.