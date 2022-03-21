67 üniversiteden gastronomi öğrencilerine eğitim desteği

Nirvana Cosmopolitan Hotel Antalya'da düzenlenen forumda akademisyen, marka temsilcileri ve şeflerden oluşan 85 konuşmacı; gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı. Sektörün geleceğine farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan forumun kurucusu Murat Aslan ''Türkiye'nin gastronomi ve aşçılık öğrencileri kapsamında yapılan ilk kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan 'Bir Aşçının Dünlüğü' ile toplamda 65 okul gezerek 20 bini aşkın öğrenciye ulaştık. Durum böyle olunca bu konudaki tecrübelerimiz ve öğrencilerle olan bağımız bizi böyle bir organizasyonda, daha geniş bir alanda, tüm şehirlerden öğrencileri de davet ederek sektörle ve konusunda uzman konuşmacılarla buluşturma fikrini ortaya çıkardı" dedi.



'EVDE BOL BOL YEMEK YAPIN'



Şef ve Mutfak Yöneticisi Yasemin Ataman, gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencilerine 'Kendinizi geliştirmek için bol bol evde yemek yapın. Ailenizi, arkadaşlarınızı toplayın onlara yemek yapın" tavsiyesinde bulundu.

Global Gastro Ekonomi Zirvesi Komite Başkanı Ebru Koralı, Türk mutfağına ait birçok yemeğin sağlıklı ve lezzetli olduğuna dikkat çekti. Koralı, genç şeflerin bu mutfak kültürü içerisinde gelişebilmesi için yerel ürünlere sahip çıkmaları ve yerel ürünlerin kullanımına destek olmaları gerektiğini belirtti.



'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK' VURGUSU



Aile işletmesinin 3. kuşak temsilcisi Mehmet Akdağ ise konuşmasında coğrafi işaret almış ürünlerin üzerinde durdu. Akdağ, Yelten tarhanasını un hâline getirerek hamsi tava için kullandığı, bunun gibi Antalya yöresine ait coğrafi işaretli ürünlerin geliştirilerek kullanılmasının sürdürülebilirlik açısından çok kritik olduğunu belirtti.

Her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilecek forumda düzenlenen 16 oturumda Türk mutfağı, gastronomi eğitimi, yaratıcılık, kahve tarihi gibi birçok konu ele alındı.