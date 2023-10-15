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Giriş Tarihi: 15.10.2023

67 yıllık köprünün yıkımına başlandı

İHA
67 yıllık köprünün yıkımına başlandı
Zonguldak'ta riskli ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Fevkani Köprüsü'nün yıkım çalışmaları başladı. Şehri beş koldan birbirine bağlayan ve 67 yıl önce yapılarak hayata geçirilen Fevkani Köprüsü, bir süre önce hazırlanan raporlarda riskli yapı olarak tescil edilmiş ve depreme dayanıksız olduğu açıklanmıştı. Köprü altındaki esnafların tahliye edilmesinin ardından köprü yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı. Köprünün yıkım çalışmaları dün itibariyle başladı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, yıkım çalışması başlayan Fevkani Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, öngörüldüğü tarihte yıkım çalışmalarının tamamlanacağını açıkladı.

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67 yıllık köprünün yıkımına başlandı
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