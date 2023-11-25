68 ilde ‘Mercek’ operasyonu: 1129 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından başta İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kocaeli ve Diyarbakır olmak üzere 68 ilde son 4 günde düzenlenen Mercek-6 operasyonlarında 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silah ele geçirilirken 1129 şüpheli de gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" şeklinde açıklamada bulundu.