Haberler Yaşam Haberleri 68 ilde ‘Mercek’ operasyonu: 1129 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 25.11.2023

68 ilde ‘Mercek’ operasyonu: 1129 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet birimlerince 68 ilde son 4 günde Mercek-6 operasyonları düzenlendi. 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken 1129 şüpheli de gözaltına alındı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
68 ilde ‘Mercek’ operasyonu: 1129 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından başta İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kocaeli ve Diyarbakır olmak üzere 68 ilde son 4 günde düzenlenen Mercek-6 operasyonlarında 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silah ele geçirilirken 1129 şüpheli de gözaltına alındı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" şeklinde açıklamada bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak: Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
Sanchez'den AB ülkelerine Gazze resti: Filistin'i tanıyacağız
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adeta alay ediyorlar: ‘İsrail’in soykırım hakkı var’ diyen İsveç Başbakanı için skandal savunma!
SON DAKİKA | İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık: Kar vaadi oyunu hayatını kararttı!
SON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi
Doğu Akdeniz’de dev tatbikat
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
ARKADAŞINA GÖNDER
68 ilde ‘Mercek’ operasyonu: 1129 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA