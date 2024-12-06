68 milyonluk dost kazığı

İş insanı Volkan Eren, kendi adına arsa almaları için vekâlet verdiği yakın arkadaşları tarafından 68 milyon lira dolandırıldı.İstanbul'da yaşayan ve Kocaeli Çayırova'da cam imalatı işiyle uğraşan Volkan Eren'e (37), uzun zamandır tanıdığı kardeşler Y.E.P., Y.P, H.P. ve eşi H.P.'den Balıkesir Gömeç'te uygun fiyata 20 bin metrekarelik arsa önerisi geldi. Aile üyeleri genç işadamına, "Kaçırılmayacak çok kıymetli bir arsa var, biz bu arsayı senin adına alalım" dedi.Eren, daha önce çalıştığı kardeşlere güvenerek mal varlıklarını satıp, vekâlet vererek 67 milyon 500 bin lirayı gönderdi. Ancak tapuda kontrol yapan Eren, arsaların tümünün başkaları adına yapıldığını öğrendi. Yargıya başvuracağını söylemesi üzerine kardeşler Eren'e 67 milyon 500 bin lirasının 4 parçada ödeneceğini taahhüt ederken, aldığı 4 senet de vadesinde ödenmeyince şikâyetçi oldu.Genç işadamıı, Y.E.P., Y.P, H.P. ve H.P. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve güveni kötüye kullanmak" suçlamasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.