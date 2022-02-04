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Giriş Tarihi: 4.2.2022

68 yaşında soğuğa meydan okuyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
68 yaşında soğuğa meydan okuyor
Yozgat'ın Turluhan Köyü'nde yaşayan emekli matematik öğretmeni Vahdi Açıkyürek (68) ilerleyen yaşına rağmen eksi 18 derecede hem kar banyosu yaptı, hem de buzlu suya girdi. Yaptığının köylülere göre delilik, bilim adamlarına göre ise en akıllıca şey olduğunu söyleyen Vahdi öğretmen, "Genç ve güzel kalmak için Kleopatra'nın güzellik sırlarını araştırıp olmadık şeylere para harcayanlar, kar banyosu yapıp soğuk suya girseler genç kalmak da, güzel kalmak da bedava. İki yıldır, soba yanmayan kapısı kapanmayan bir odada kalıyorum. Felsefem yaban hayatı tarzında yaşamak. 15 yıldır kış aylarında neredeyse her hafta karla yıkanıp buzlu suya atlarım ve hiç de hastalanmam" dedi.



UZMANLARA GÖRE FAYDALI
Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, kalp hastalığı olanların dışında diğer sağlıklı kişiler için kışın kar banyosu yapmanın ve soğuk suya girmenin faydalı olduğunu söyledi.

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