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Giriş Tarihi: 17.5.2022 15:20 Son Güncelleme: 17.5.2022 15:55

68 yıl hapis cezası bulunan firari sahte kimlikle yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
68 yıl hapis cezası bulunan firari sahte kimlikle yakalandı

Diyarbakır’da 17 ayrı suçtan kesinleşmiş 68 yıl hapis cezası bulunan firari polisin asayiş uygulaması sırasında sahte kimlikle yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar sırasında, aranan bir kişi daha yakalandı. Polisin asayiş uygulamaları sırasında, yapılan kimlik kontrolünde bir şüphelinin ibraz ettiği kimliğin doğruluğundan şüphe edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'nde detaylı çalışmalar başlatıldı.

Yapılan araştırma sonucu 17 ayrı suçtan toplam 68 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin TL adli para cezası olan 46 yaşındaki A.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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68 yıl hapis cezası bulunan firari sahte kimlikle yakalandı
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