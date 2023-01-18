69 yaşında 50 bin lirasını sahte polis ve savcıya kaptırdı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 69 yaşındaki dolandırıcı kurbanı olan Hasan Başar, kendisini dolandıranlara lanet okuyarak; "Bu yaşta dolandırıcı kurbanı oldum. Adamlar öyle bir planlı çalışıyorlar ki, inanmamak elde değil. Geçtiğimiz yıl eşimle evde otururken cep telefonum çaldı. Karşımdaki kişi bana kendisinin polis memuru Faruk olduğunu söyledi ve adımın Bolu'da bir kuyumcu soygununa karıştığını belirterek, evde altın olup olmadığını sordu. Sonra da yanımda savcı bey var telefonu ona veriyorum diyerek, kendisiyle görüşmem sağlandı. Savcı evde bulunan altınları kuyumcuya götürmemi ve seri numaralarının alınacağı, seri numarası tutmazsa bozdurmamı söyledi. Amaçlarının beni korumak olduğunu belirtti. Bende peki savcım diyerek altınları alıp kuyumcuya gittim. Fakat telefonu sürekli açık tuttular. Kuyumcuya girdiğimde savcı bana seri numarasını boş ver, biz olayı çözmek üzereyiz. Sen altınları ve bozdur, evdeki nakit parayı da Can Hoşaf adına havale yapmamı istedi. Gönderdiğin parayı olayı çözmek için emanet olarak kullanacağız diyerek beni ikna ettiler. Bende parayı havale ettim" dedi.