6’lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? Mehmet Sevigen: Kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım

"Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım. Eski bir milletvekiline gönderiyor. Özel korumasını. O dönem araları iyiydi. Arıyor, 'sana bir arkadaşımla Türk lirası gönderiyorum, bunu dolara çevirir misin?' diyor. O da gönderiyor. Bir kere daha gönderiyor. Bu ülkenin en çok paraya ihtiyacı olduğu dönemde. Kendisi de biliyordur, şuan uyuyamıyordur. 6'lı masa üyelerinin birinin genel başkan yardımcısı, 'bizi şaibede bıraktın, kim o söyle' dedi. Ben de dedim, 'Genel başkanlar düşünsün, sizi ne şaibede bırakacağım.' Vicdanı varsa, düşünüyordur. Türkiye'nin o kadar paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde 6'lı masa liderleri içerisinden bir tanesi döviz alımı yaptı. Sen bir siyasetçisin kardeşim, kendini düşünüyor. Bir siyasetçinin desturu, ülkem, partim ve ben olmalıdır."