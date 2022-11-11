6’lısı yattı, hıncını jokeyden aldı

Türkiye Jokey Kulübüne kayıtlı lisanslı jokey Menderes Avşar, Twitter üzerinden kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. 'Mgiriz' adlı kullanıcının herkese açık hesabı üzerinden şahsına yönelik "Menderes Avşar denen y.... acı ne acaba" şeklinde paylaşım yaptığını belirten ünlü jokey, onur, şeref ve saygınlığının hedef alındığını söyledi.
Toplum önündeki itibarının zedelenmeye çalışıldığını da kaydeden jokey Avşar, şahsın kendisini rencide etmeyi amaçlandığını dile getirdi. Söz konusu paylaşımın özgürlük sınırları içinde kabul edilemeyecek derecede ağır olduğunun altını çizen Avşar, toplum önünde küçük düşürüldüğünü belirterek şahsın tespit edilmesini ve cezalandırılmasını talep etti.
"ALTILI KUPON YAPMIŞTIM, KAYBETTİ" SAVUNMASI
Ünlü jokeyin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve tweeti atan kişinin kimliğini tespit etti. İzmir'de yaşayan Mümin Gırız adlı kişi söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul etti ve ifadesinde jokey Menderes Avşar'ı tanımadığını söyledi. "O dönem altılı kupon yapmıştım. Menderes Avşar'ın jokeyi olduğu at kaybetmişti. Ben de bir anlık sinirle yazdım. Pişmanım, kendisiyle husumetim yok" dedi. Savcılık, tarafların uzlaşmaya davet edildiği ancak uzlaşmanın sağlanamadığı ve şüphelinin yaptığı paylaşımla "hakaret" suçunun oluştuğunu belirtti. Gırız hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.
"Y... KELİMESİNİ ARKADAŞLAR BİLE SÖYLER" DEDİ, CEZAYI YEDİ
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi ise basit yargılama usulüyle davayı ele aldı. Sanık Mümin Gırız davaya gönderdiği dilekçede, "Y... kelimesinin hakaret içerikli olmadığı, hatta yakın arkadaşların bile birbirine söylediği bir söz şeklinde ilginç bir savunmaya imza attı. Jokey Menderes Avşar ise bu iddianın asılsız olduğunu dile getirdi. Mahkeme sanığın "hakaret" suçundan bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.