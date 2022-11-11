6’lısı yattı, hıncını jokeyden aldı

"ALTILI KUPON YAPMIŞTIM, KAYBETTİ" SAVUNMASI

Ünlü jokeyin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve tweeti atan kişinin kimliğini tespit etti. İzmir'de yaşayan Mümin Gırız adlı kişi söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul etti ve ifadesinde jokey Menderes Avşar'ı tanımadığını söyledi. "O dönem altılı kupon yapmıştım. Menderes Avşar'ın jokeyi olduğu at kaybetmişti. Ben de bir anlık sinirle yazdım. Pişmanım, kendisiyle husumetim yok" dedi. Savcılık, tarafların uzlaşmaya davet edildiği ancak uzlaşmanın sağlanamadığı ve şüphelinin yaptığı paylaşımla "hakaret" suçunun oluştuğunu belirtti. Gırız hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.