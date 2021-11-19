7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli Gebze ilçesi Balçık Köyü Şile Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 7 araç birbirine girdi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü trafik kazasını gören vatandaşların 112 cil Çağrı Merkezine yapmış olduğu ihbar sonrası, olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yapan araçlarda sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, kazada yaralanan diğer yaralılarla birlikte çevre hastanelere sevk edildi. Çevrede alınan güvenlik önlemleri sonrası, kazaya karışan araçlar olay yerinden alınarak oto parka çekildi. Jandarma kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.