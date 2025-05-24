7 asırlık ağacın gölgesinde tarih yatıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde 750 yıllık karakavak anıt ağacının gölgesindeki mezarlıkta, Türk boylarının damgalı mezar taşları yüzyıllardır ayakta duruyor. İlçeye 43 kilometre uzaklıktaki Çataloluk Mahallesi'nde Zamantı Irmağı'nın kolu İkizler Çayı'nın hemen yanındaki mezarlık, Türk boylarının yanı sıra Osmanlı dönemi bezemeli mezar taşlarına da ev sahipliği yapıyor. Mahalle sakinlerinden hayatını kaybedenlerin de halen defnedildiği mezarlık Kargın, Bayındır, Eymir, Salur ve Alkaevli olmak üzere 5 Türk boyuna ait damgalı mezar taşlarıyla dikkati çekiyor. Mezarlığı araştıran ve makaleler de yayımlayan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Sağıroğlu, , Orta Asya'dan bu yana Türklerin ölü gömme adetlerini sürdürdüğünü, mezar taşlarının tapu senedi konumunda olduğunu söyledi.