7 ay önce aldığı otomobilini satmak için ekspertize götüren vatandaş hayatının şokunu yaşadı

"ONU DA KANDIRMIŞLAR"

Ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, "Bizden kapsamlı bir ekspertiz istediler. Aracı detaylı şekilde incelediğimizde, 2 ayrı şasi numarasını fark ettik. Birinde aracın hasar kaydı olmadığını, diğerinde ise aracın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Daha da detaylı inceleme yaptığımızda aracın benzinli olduğunu ama dizel bir kupa ile değiştirildiğini fark ettik. Sonuç olarak aracın hırsızlık malı olduğu ortaya çıktı. Satan arkadaş aracını 7 ay önce satın aldığını ve ekspertiz yaptırdığını söylüyor. Elinde rapor olduğunu söylüyor ki, biz de baktık gerçekten elinde o güne ait raporlar var, onu da kandırmışlar belli ki" dedi.