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Giriş Tarihi: 22.5.2022 12:07 Son Güncelleme: 22.5.2022 12:14

7 ay önce aldığı otomobilini satmak için ekspertize götüren vatandaş hayatının şokunu yaşadı

DHA
7 ay önce aldığı otomobilini satmak için ekspertize götüren vatandaş hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da bir vatandaş, 7 ay önce Konya'dan satın aldığı aracını satmak için ekspertize götürdüğünde hayatının şokunu yaşadı. Ekspertiz incelemesi sonucunda aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı. 3 farklı şase numarası olan araçla ilgili yetkililere haber verildi.

Arnavutköy'de İsmini vermek istemeyen otomobil sahibi, 7 ay önce Konya'dan satın aldığı 2017 model otomobili, satmaya karar verdi. Alıcı, otomobili ekspertiz firmasına götürdü. Önceki ekspertiz incelemesinde ufak tefek boya ve değişen parça olduğu yönünde ekspertiz raporu bulunan otomobilin, çalıntı olduğu ve şase numaralarının değiştirildiği belirlendi.

DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Otomobilin üzerindeki 3 şase numarası da farklı araçlara ait çıktı. Durum polise bildirildi. Polis ekipleri yeni raporda çalıntı olduğu anlaşılan otomobili, yediemin otoparkına götürdü.

"ONU DA KANDIRMIŞLAR"

Ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, "Bizden kapsamlı bir ekspertiz istediler. Aracı detaylı şekilde incelediğimizde, 2 ayrı şasi numarasını fark ettik. Birinde aracın hasar kaydı olmadığını, diğerinde ise aracın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Daha da detaylı inceleme yaptığımızda aracın benzinli olduğunu ama dizel bir kupa ile değiştirildiğini fark ettik. Sonuç olarak aracın hırsızlık malı olduğu ortaya çıktı. Satan arkadaş aracını 7 ay önce satın aldığını ve ekspertiz yaptırdığını söylüyor. Elinde rapor olduğunu söylüyor ki, biz de baktık gerçekten elinde o güne ait raporlar var, onu da kandırmışlar belli ki" dedi.

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7 ay önce aldığı otomobilini satmak için ekspertize götüren vatandaş hayatının şokunu yaşadı
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