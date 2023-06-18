7 aylık eşini kabloyla öldüren cani koca yakalandı

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'deki bir pansiyonda 16 Haziran günü akşam saatlerinde pansiyon çalışanları Dudu Önal Yılmaz'ı göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo dolanmış halde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dudu Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dudu Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Dudu Yılmaz'ın cenazesi Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

AYRI YAŞIYORLARMIŞ

Dudu Yılmaz'ın 11 Kasım 2022'de evlendiği Rıfat Yılmaz'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle de 3,5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi. Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Yılmaz'ın yakınları tarafından memleketi Çorum'a götürüldüğü belirlendi. Bir süre önce İzmir'e dönen Dudu Yılmaz'ı eşi Rıfat Yılmaz'ın ikna edip, pansiyona çağırdığı belirlendi. Dudu Yılmaz'ın ölümünün ardından soruşturma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, kamera kayıtlarını da inceledi. Yapılan takibin ardından Konak ilçesine geldiği belirlenen pide ustası şüpheli Rıfat Yılmaz polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.