7 aylık hamile eşini bıçaklayarak katletti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hediye Koyuncu (28) adlı 7 aylık hamile kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cengiz Topel Mahallesi'nde oturan Salim Koyuncu (29) ile Hediye Koyuncu çifti dün saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hamile eşini çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladıktan sonra evden çıkan Salim Koyuncu, otomobiliyle kaçtı. Kavga seslerini duyarak eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içinde bulunca 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Hediye Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Salim Koyuncu ise 15 kilometre yol aldıktan sonra otomobilini Mezretli Köyü Ağırkaya mevkisinde uçuruma sürdü. 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan Salim Koyuncu'nun "Beni kurtarmayın" diye bağırdığı öğrenildi. Salim Koyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.