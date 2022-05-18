7 aylık hamile kadın ve annesi kazada hayatını kaybetti

Çarpışma sonucunda Güven idaresindeki araç tarlaya devrildi. İhbarlar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Elif Baki (22) ve annesi Saadet Coşkun'un (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Bilal Baki, Sezgin Can Coşkun (17) ve Ebru Güven ise ağır yaralı olarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.