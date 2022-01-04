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Giriş Tarihi: 5.1.2022

7 aylık hamileyken Kovid’e yakalandı 35 gün ölüm kalım savaşı verdi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
7 aylık hamileyken Kovid’e yakalandı 35 gün ölüm kalım savaşı verdi
Diyarbakır'da aşı yaptırmayan ve 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan Nuriye Çolak (31), bir ay yoğun bakımda kaldı ve entübe edildi. Doktorların yoğun tedavisi sonrası hayata tutunan kadın, Asel Liya ismini verdiği bebeğini ise 35 gün sonra kucağına alabildi. Ergani ilçesinde Fen bilgisi öğretmenliği yapan Nuriye Çolak'ın bebeği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sezaryenle alındı. Aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşayan Çolak, "Hamile olanlar benim kapıldığım yanlış fikirlere kapılmasın. Herkes aşı olsun. Ben ölümden döndüm. Bebeğimi erken aldılar. Çok zor bir süreç geçirdim. Tüm hamileleri aşı olmaya davet ediyorum" dedi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, "Şu an Omicron'a oranla Delta çok. O yüzden gebeler için risk hiçbir zaman değişmiyor. Gebelerin mutlaka ve mutlaka aşılanması lazım. Bebeğe hiçbir zararı olmadığını düşünüyoruz" dedi.

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7 aylık hamileyken Kovid’e yakalandı 35 gün ölüm kalım savaşı verdi
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