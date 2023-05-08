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Giriş Tarihi: 8.5.2023 13:52

7 ayrı evi soyan 4 kadın yakalandı

İstanbul Kadıköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde 7 ayrı eve girip hırsızlık yaptıkları tespit edile 4 kadın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan onlarca kaydı bulunan hırsızlar Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
7 ayrı evi soyan 4 kadın yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Küçükçekmece ilçesinde 2 Evden Hırsızlık, Zeytinburnu ilçesinde 2 Evden Hırsızlık, Esenyurt ilçesinde 1 Evden Hırsızlık, Başakşehir ilçesinde 1 Evden Hırsızlık, Kadıköy ilçesinde 1 Evden Hırsızlık olmak üzere toplam 7 ayrı Evden Hırsızlık olayının failleri olarak tespit edilen 4 şüphelinin peşine düşüldü.

Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen şüpheliler 58 kaydı olan ve aranması olan H.Ç. (26), 18 suç kadı olan N.Ç. (19), 8 suç kaydı olan Z.Ç. (28) ve yine çeşitli suçlarsan 29 adet kaydı olan 33 yaşındaki H.T. Esenyurt'ta gözaltına alındı.

SİTEYE ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GİRİP SOYDULAR

Gözaltına alınan 4 kadın Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Kadıköy'de bir daireye yabancı uyruklu misafirmiş gibi girdikleri anlar kameralara yansıdı.

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7 ayrı evi soyan 4 kadın yakalandı
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