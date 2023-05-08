7 ayrı evi soyan 4 kadın yakalandı

Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen şüpheliler 58 kaydı olan ve aranması olan H.Ç. (26), 18 suç kadı olan N.Ç. (19), 8 suç kaydı olan Z.Ç. (28) ve yine çeşitli suçlarsan 29 adet kaydı olan 33 yaşındaki H.T. Esenyurt'ta gözaltına alındı.