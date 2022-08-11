7 bin kilometrelik umut yolculuğuna çıktı

ORGANLARI 5 ÇOCUĞA HAYAT VERDİ

Kentte gazetecilik yapan Kemal Yücel'in 2013 yılında gittikleri buz pateni pistinde düşen ve kontrol amaçlı götürüldüğü hastanede beyninde tümör olduğu saptanan oğlu Ali Utku, yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen minik Ali Utku'nun bağışlanan organları nakil bekleyen 5 çocuğa hayat verdi. Oğlunun vefatından sonra 'Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kuran ve hayatını hasta çocukların tedavisine adayan baba Kemal Yücel, yaptığı kampanyalarla bugüne kadar 328 çocuğa uygun donör bulunmasını sağladı.

4'ÜNCÜ KEZ TÜRKİYE TURU

Çocuklar için mücadelesini sürdüren Yücel, bisikletle umut yolculuğu başlattı. Lösemi hastalarının tedavisi, kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikleti ile 4'ncü kez Türkiye turuna çıkan Kemal Yücel, Atatürk Parkı'nda açıklamalarda bulundu. Buradan başlayarak bisikletine yüklediği kamp malzemeleri ile 7 bin kilometrelik bir rotada 43 ili gezeceğini belirten Yücel, vatandaşları bilgilendirip sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağını kaydetti. Kök hücre ve kan bağışı için bulduğu donörleri Türk Kızılay'ına yönlendirecek olan Yücel, onkoloji hastanelerinde tedavi gören çocukları da ziyaret ederek onlara oyuncak dağıtacağını dile getirdi.