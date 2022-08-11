Adana'da 9 yıl önce oğlu Utku'yu beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra hayatını hasta çocukların tedavisine adayan gazeteci Kemal Yücel, nakil bekleyen çocuklar için bisikleti ile 7 bin kilometrelik umut yolculuğuna çıktı. Adana'dan başlayan ve Çanakkale'de bitmesi planlanan yolculukta 41 kentte gitmek için pedal çevirecek olan Yücel, "9 sene önce beynindeki tümör sebebiyle oğlumu kaybettim. Bağışladığımız organları 5 çocuğa hayat verdi. Oğlum 5 çocuğa hayat verdiyse, babasının da başka çocuklara hayat verebilmesi için mücadele etmesi gerektiğini düşündüm ve yollara düştüm" dedi.
ORGANLARI 5 ÇOCUĞA HAYAT VERDİ
Kentte gazetecilik yapan Kemal Yücel'in 2013 yılında gittikleri buz pateni pistinde düşen ve kontrol amaçlı götürüldüğü hastanede beyninde tümör olduğu saptanan oğlu Ali Utku, yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen minik Ali Utku'nun bağışlanan organları nakil bekleyen 5 çocuğa hayat verdi. Oğlunun vefatından sonra 'Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kuran ve hayatını hasta çocukların tedavisine adayan baba Kemal Yücel, yaptığı kampanyalarla bugüne kadar 328 çocuğa uygun donör bulunmasını sağladı.
4'ÜNCÜ KEZ TÜRKİYE TURU
Çocuklar için mücadelesini sürdüren Yücel, bisikletle umut yolculuğu başlattı. Lösemi hastalarının tedavisi, kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikleti ile 4'ncü kez Türkiye turuna çıkan Kemal Yücel, Atatürk Parkı'nda açıklamalarda bulundu. Buradan başlayarak bisikletine yüklediği kamp malzemeleri ile 7 bin kilometrelik bir rotada 43 ili gezeceğini belirten Yücel, vatandaşları bilgilendirip sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağını kaydetti. Kök hücre ve kan bağışı için bulduğu donörleri Türk Kızılay'ına yönlendirecek olan Yücel, onkoloji hastanelerinde tedavi gören çocukları da ziyaret ederek onlara oyuncak dağıtacağını dile getirdi.
AĞRI DAĞI'NA 'TIRMANARAK TÜRK BAYRAĞI AÇACAĞIM'
İlk durağı Osmaniye olacak olan Yücel, yol rotası hakkında da ilgili bilgi verdi. Yücel sözlerini şöyle tamamladı: "Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla Türkiye turuna çıkıyorum. Şehir şehir gezerek insanlara kök hücre ve organ bağışının önemini anlatacağım. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden başlayarak, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz hattından ülkenin en uç noktasındaki Çanakkale'ye ve oradan Adana'ya döneceğim. Turu bitirdiğimde bisikletle Türkiye haritası çizmiş olacağım. Yanımda çadırım ve kamp ocağım var. Lösemiye dikkat çekmek için Ağrı Dağı'na tırmanarak Türk Bayrağı açacağım."