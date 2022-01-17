Haberler Yaşam Haberleri 7 bin lira değerindeki kulaklık çalan hırsız kameralara yakalandı
Giriş Tarihi: 17.1.2022 16:29 Son Güncelleme: 17.1.2022 16:31

7 bin lira değerindeki kulaklık çalan hırsız kameralara yakalandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
7 bin lira değerindeki kulaklık çalan hırsız kameralara yakalandı

Şişli'de girdiği bir teknolojik mağazasından 3 kablosuz kulaklıktan oluşan 7 bin lira değerindeki teknolojik ürünleri çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Teknoloji mağazasındaki hırsızlık olayı 11 Nisan 2021 tarihinde öğle saatlerinde Fulya Mahallesi'nde teknoloji ürünleri satan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine bavulla giren giren hırsız, 3 adet kablosuz kulaklıktan oluşan, 7 bin lira değerindeki teknolojik ürünleri alarak çantasına koyup dükkandan çıkarak uzaklaştı. Ürünlerin çalındığını farkına varan çalışanların güvenlik kamerası incelemesinin sonunda polise ihbar edildi. İşyeri görevlilerinin ihbarı üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelini eşkal ve kimliği tespit edildi. H.A. isimli şüpheli, 12 Ocak'ta tarihinde İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi'nde yakalandı. H.A. "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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7 bin lira değerindeki kulaklık çalan hırsız kameralara yakalandı
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