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Giriş Tarihi: 26.11.2022 07:35

7 bin yıllık Surlar’ın ihtişamı ortaya çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Surlarda Diriliş Başlıyor” mottosu ile başlattığı restorasyon çalışmalarıyla surların ihtişamı ortaya çıkmaya başladı. Çevresi büyük oranda temizlenen 7 bin yıl önce ‘Kalkan Balığı’ şeklinde inşa edilen Sur’lar, yeniden tarih ve kültür turizminin gözbebeği oluyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
7 bin yıllık Surlar’ın ihtişamı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 33 medeniyete ev sahipliği yapan 7 bin yıllık Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Birinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında Urfa Kapıyı koruyan 2 burç, Ben u Sen Burcu (Ulu Beden), Yedi Kardeş Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dâhil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarlarının restorasyonu tamamlandı.

AMİDA HÖYÜK VE İÇKALE RESTORASYONU TAMAMLANDI
Beş bin 500 metre uzunluğu ile Dünya'nın en uzun ikinci surlarında ikinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında İçkale Müze Kompleksini çevreleyen 11 adet İçkale burcu ile Amida Höyük çevresine istinat duvarı, hafriyat ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

37 BURÇ RESTORE EDİLİYOR
Hattat Hamid Aytaç Müzesi olarak işlevlendirilecek olan Dağkapı burcu ile Tek Beden ve 7,8 nolu burçların yer aldığı 3'üncü etap çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4'üncü etap restorasyon çalışmaları kapsamında 75 ve 76 nolu burçları için de ihale gerçekleştirdi. 5'inci etapta ise, İçkale Surlarından başlayarak 950 metre, Dicle vadisine bakan ve surların en çok tahrip olmuş kısımlar restore ediliyor. 6'ıncı etap ise, 21-22, 39-40 nolu ile ara sur duvarlarının restorasyonu yapılmaktadır.

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7 bin yıllık Surlar’ın ihtişamı ortaya çıktı
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