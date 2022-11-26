7 bin yıllık Surlar’ın ihtişamı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 33 medeniyete ev sahipliği yapan 7 bin yıllık Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Birinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında Urfa Kapıyı koruyan 2 burç, Ben u Sen Burcu (Ulu Beden), Yedi Kardeş Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dâhil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarlarının restorasyonu tamamlandı.