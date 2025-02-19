7 gün önce boşandığı eski eşini öldürdü

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde salı günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, Selma Kara (38), 7 gün önce boşandığı eski eşi İsmail Kara'yı (40) eşyalarını kurması için evine çağırdı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Kara, yanında taşıdığı bıçakla Selma Kara'ya saldırarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Selma Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İki çocuk annesi Kara'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan İsmail Kara'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.